За словами Костянтина Криволапа, зараз Україна може виробляти 10 балістичних ракет щомісяця

Пускова установка ОТРК "Грім-2". Фото: Скриншот

Україна може перейти до виробництва власних балістичних ракет, адже пройшли випробування чимало прототипів. Саме про успішні випробування прототипів української балістики й заявляв у серпні 2024 року Володимир Зеленський.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Зараз Україна має не повномасштабне серійне виробництво, а скоріше малу серію на базі випробуваних прототипів. Тепер стоїть завдання масово нарощувати виробництво: перші серії — до 10 ракет на місяць, з поступовим збільшенням потужностей.

"Я думаю, що перші серії будуть до 10 ракет на місяць, потім кількість буде поступово збільшуватись до того часу, поки не відпрацюють всі технологічні й налагоджувальні процеси, пов'язані з виробництвом всіх ракет", — зазначив Криволап.

Балістична ракета для комплексу "Сапсан" (Гром-2). Фото: КБ Південне

Експерт нагадав, що російські окупанти щомісячно виготовляють в середньому 35 балістичних ракет. Щоб їх наздогнати та мати паритет Україні треба докласти зусиль, що збільшити виробництво до 35-50 штук на місяць, проте дуже не проста справа.

Новини.LIVE зазначають, що перевага балістичних ракет над крилатими полягає в тому, що балістичні ракети атакують свою ціль майже вертикально і з шаленою швидкістю. Це створює величезні проблеми для ППО.

Раніше повідомлялось, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет у межах державної грантової програми. Зокрема, держава готує підтримку для виробників вибухових речовин.

Також 2 травня у своєму вечірньому відеозверненні до народу президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно прискорити створення власного балістичного озброєння.