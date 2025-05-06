По словам Константина Криволапа, сейчас Украина может производить 10 баллистических ракет ежемесячно

Пусковая установка ОТРК "Гром-2". Фото: Скриншот

Украина может перейти к производству собственных баллистических ракет, ведь прошли испытания немало прототипов. Именно об успешных испытаниях прототипов украинской баллистики и заявлял в августе 2024 года Владимир Зеленский.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

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Сейчас Украина имеет не полномасштабное серийное производство, а скорее малую серию на базе испытанных прототипов. Теперь стоит задача массово наращивать производство: первые серии — до 10 ракет в месяц, с постепенным увеличением мощностей.

"Я думаю, что первые серии будут до 10 ракет в месяц, затем количество будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока не отработают все технологические и наладочные процессы, связанные с производством всех ракет", — отметил Криволап.

Баллистическая ракета для комплекса "Сапсан" (Гром-2). Фото: КБ Южное

Эксперт напомнил, что российские оккупанты ежемесячно изготавливают в среднем 35 баллистических ракет. Чтобы их догнать и иметь паритет Украине надо приложить усилия, что увеличить производство до 35-50 штук в месяц, однако очень не простое дело.

Новини.LIVE отмечают, что преимущество баллистических ракет над крылатыми заключается в том, что баллистические ракеты атакуют свою цель почти вертикально и с бешеной скоростью. Это создает огромные проблемы для ПВО.

Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет в рамках государственной грантовой программы. В частности, государство готовит поддержку для производителей взрывчатых веществ.

Также 2 мая в своем вечернем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо ускорить создание собственного баллистического вооружения.