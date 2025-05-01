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Виробництво балістичних ракет — Федоров розповів деталі

1 травня 2025 17:55
Євтушенко Аліна - редактор
Україна вже фінансує розробки балістичних ракет — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет у межах державної грантової програми. Зокрема, держава готує підтримку для виробників вибухових речовин. 

Про це він розповів в ефірі каналу "Ми Україна"

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Очільник Мінцифри зазначив, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет у межах державної грантової програми.

Крім того, за його словами, держава також готує підтримку для виробників вибухових речовин і систем з використанням штучного інтелекту, автономних платформ та інноваційного озброєння. 

"Ми починали з того, що видавали невеличкі гранти для компаній, стартапів, які займаються, наприклад дронами, FPV-дронами, коптерами, іншими видами дронів. А на сьогоднішній день ми видаємо гранти для ракетної програми — для виробників крилатих ракет, балістичних, і середньої дії, і тактичних ракет.

Грантова програма пройшла свій шлях трансформації й на сьогодні вона підтримує наші пріоритети. І зараз ми працюємо над запуском програми для вибухових речовин, що є певним викликом для нас", — поінформував Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно Федоров розповів, скільки дронів виробляють в Україні.

Також нещодавно в Мінцифри показали, як працює секретний український безпілотник "Катран".

Михайло Федоров ракети війна в Україні балістична атака ОПК
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