Украина уже финансирует разработки баллистических ракет - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет в рамках государственной грантовой программы. В частности, государство готовит поддержку для производителей взрывчатых веществ.

Об этом он рассказал в эфире канала "Мы Украина".

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Глава Минцифры отметил, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет в рамках государственной грантовой программы.

Кроме того, по его словам, государство также готовит поддержку для производителей взрывчатых веществ и систем с использованием искусственного интеллекта, автономных платформ и инновационного вооружения.

"Мы начинали с того, что выдавали небольшие гранты для компаний, стартапов, которые занимаются, например дронами, FPV-дронами, коптерами, другими видами дронов. А на сегодняшний день мы выдаем гранты для ракетной программы — для производителей крылатых ракет, баллистических, и среднего действия, и тактических ракет.

Грантовая программа прошла свой путь трансформации и на сегодня она поддерживает наши приоритеты. И сейчас мы работаем над запуском программы для взрывчатых веществ, что является определенным вызовом для нас", — сообщил Федоров.

Напомним, что недавно Федоров рассказал, сколько дронов производят в Украине.

Также недавно в Минцифры показали, как работает секретный украинский беспилотник "Катран".