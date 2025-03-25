Як працює секретний дрон Катран — відео

Дрон "Катран". Фото: скриншот

Українська компанія Military Armored Company HUB, яка є учасником кластера Brave1, розробила новий безпілотний апарат "Катран". Інформацію про нього раніше тримали в таємниці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у вівторок, 25 березня.

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Що відомо про дрон "Катран"

"Катран" — це безекіпажний катер, обладнаний торпедами, кулеметом, мініганом, протиповітряним зенітним ракетним комплексом та іншими видами озброєння. Він здатен подолати відстань більше ніж 1000 км для виконання розвідувальних місій або знищення ворожих цілей, як морських, так і наземних або навіть повітряних.

"Катран" не потребує окремої системи РЕБ, оскільки має вбудовану технологію для автоматичного розпізнавання загроз і відстрілу пасток. Це інноваційне рішення, яке встановлює новий стандарт у веденні війни.

"Пишаюсь українським розробниками з кластера Brave1 — ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу", — додав голова Мінцифри.

Крім того, Михайло Федоров розповів, що на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1.

Нагадаємо, що ШІ показав, який вигляд матимуть українські дрони в майбутньому.