Как работает секретный дрон Катран — видео

Дрон "Катран". Фото: скриншот

Украинская компания Military Armored Company HUB, которая является участником кластера Brave1, разработала новый беспилотный аппарат "Катран". Информацию о нем ранее держали в тайне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram во вторник, 25 марта.

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Что известно о дроне "Катран"

"Катран" — это безэкипажный катер, оборудованный торпедами, пулеметом, миниганом, противовоздушным зенитным ракетным комплексом и другими видами вооружения. Он способен преодолеть расстояние более 1000 км для выполнения разведывательных миссий или уничтожения вражеских целей, как морских, так и наземных или даже воздушных.

"Катран" не требует отдельной системы РЭБ, поскольку имеет встроенную технологию для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. Это инновационное решение, которое устанавливает новый стандарт в ведении войны.

"Горжусь украинским разработчиками из кластера Brave1 — вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира", — добавил глава Минцифры.

Кроме того, Михаил Федоров рассказал, что на фронте уже более года работают 30 роботов Vepr от участников кластера Brave1.

Напомним, что ИИ показал, как будут выглядеть украинские дроны в будущем.