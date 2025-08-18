З'явилось перше фото далекобійної української ракети Фламінго та її приблизні технічні характеристики

Далекобійна українська ракета "Фламінго". Фото: Єфрем Лукацький

Видатний український фотокореспондент Єфрем Лукацький повідомив, що українська далекобійна ракета "Фламінго" вже у серійному виробництві. Незабаром про неї з'явиться більше інформації, але українські військові експерти вже знають її характеристики й можливе технічне походження.

Про це повідомляє портал Defense Express.

На що здатна українська ракета "Фламінго"

Британська ракета FP-5. Фото: Defense Express

Українські військові експерти, аналізуючи відкриті джерела, припускають, що "Фламінго" є українською модифікацією ракети FP-5, розробленої компанією Milanion Group з Великої Британії. FP-5 має подвоєну дальність польоту та бойову частину у порівнянні з американською ракетою Tomahawk.

За даними Milanion Group, FP-5 здатна пролітати понад чотири годин на крейсерській швидкості 850-900 км/год і має максимальну швидкість 950 км/год.

Розмах крил ракети становить 6 метрів, а її максимальна злітна вага — шість тонн. Вага бойової частини FP-5 досягає однієї тонни, що вдвічі перевищує показник Tomahawk.

Milanion Group також заявляє про можливість виробництва понад 50 ракет FP-5 щомісяця. Такий високий рівень виробництва пояснюється спрощенням конструкції ракети: відсутність крил, що складаються, та транспортно-пускового контейнера.

За даними компанії Milanion Group, FP-5 оснащена супутниковою навігацією, стійкою до радіоелектронної боротьби, та інерціальною системою.

