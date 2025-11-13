Видео
"Фламинго" поразили ряд важных объектов в РФ и на ВОТ — видео

Дата публикации 13 ноября 2025 14:22
обновлено: 14:22
Украинские дроны и ракеты поразили десятки целей врага - Генштаб
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинские Силы обороны нанесли мощные удары по десяткам стратегических объектов врага на территории России, в Крыму и на других временно оккупированных землях Украины. Для атаки использованы новейшие украинские беспилотники и ракеты отечественного производства, в частности модели "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 13 ноября.

ВСУ поразили нефтебазы, аэродромы и штабы оккупантов

В рамках снижения военно-экономического потенциала противника украинские силы осуществили серию комплексных ударов по военным и логистическим объектам агрессора. На временно оккупированных территориях Крыма попадания зафиксированы по предприятию "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местам подготовки беспилотников на аэродроме "Кировское". Также была поражена радиолокационная станция противовоздушной обороны вблизи Евпатории.

"На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов", — отмечает Генштаб ВСУ.

Часть атак произошла непосредственно на территории России, где также зафиксирована серия взрывов. Генштаб уточняет масштабы нанесенного ущерба, подчеркивая, что удары будут продолжаться до тех пор, пока оккупанты будут продолжать агрессию. ВСУ продолжают наносить прицельные удары по объектам, обеспечивающим логистику и боевые действия российской оккупационной армии.

Для проведения комплексных атак украинские военные используют ударные беспилотники, реактивные дроны и ракеты различных типов. Прошлой ночью были осуществлены пуски нескольких средств дальнего поражения, среди которых - отечественные разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Напомним, что Украина разработала мощную крылатую ракету "Фламинго" с дальностью поражения до 3000 километров, которая по характеристикам превосходит американские Tomahawk.

Ранее мы также информировали, что командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко высоко оценил эффективность ракеты "Фламинго".

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
