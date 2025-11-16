Видео
Главная Армия ВСУ поразили российский НПЗ и склад дронов — видео

ВСУ поразили российский НПЗ и склад дронов — видео

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 12:10
обновлено: 12:10
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Самарской области и складу дронов
Пожар в России. Фото: росСМИ

Украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Кроме того, был атакован склад беспилотников "Рубикона".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 ноября.

Читайте также:

Поражение НПЗ в Самарской области

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ", — говорится в сообщении.

Речь идет о заводе, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллиона тонн. Предприятие выпускает более 20 видов продукции и участвует в поставках для российской оккупационной армии, являясь одним из ключевых производителей высококлассного топлива для реактивных двигателей.

На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Сейчас степень ущерба уточняется.

Поражение склада дронов

Украинские воины поразили базу хранения дронов подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой области.

НПЗ "Рязанский"

В Генштабе ВСУ также уточнили результаты поражения НПЗ "Рязанский". Там повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины разрушили дорогу, по которой оккупанты пробирались в Покровск Донецкой области.

Ранее стало известно, что ракеты отечественного производства нанесли мощные удары по объектам оккупантов.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
