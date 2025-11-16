Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Самарской области и складу дронов

ВСУ поразили российский НПЗ и склад дронов — видео
Украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Кроме того, был атакован склад беспилотников "Рубикона".
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 ноября.
Поражение НПЗ в Самарской области
"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ", — говорится в сообщении.
Речь идет о заводе, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллиона тонн. Предприятие выпускает более 20 видов продукции и участвует в поставках для российской оккупационной армии, являясь одним из ключевых производителей высококлассного топлива для реактивных двигателей.
На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Сейчас степень ущерба уточняется.
Поражение склада дронов
Украинские воины поразили базу хранения дронов подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой области.
НПЗ "Рязанский"
В Генштабе ВСУ также уточнили результаты поражения НПЗ "Рязанский". Там повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские воины разрушили дорогу, по которой оккупанты пробирались в Покровск Донецкой области.
Ранее стало известно, что ракеты отечественного производства нанесли мощные удары по объектам оккупантов.
