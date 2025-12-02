Видео
Главная Армия В ноябре Украина осуществила рекордные атаки на НПЗ России, — СМИ

В ноябре Украина осуществила рекордные атаки на НПЗ России, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 09:29
Украина нанесла рекордные атаки на российские НПЗ в ноябре
Масштабный пожар в России. Фото: росСМИ

В ноябре Украина осуществила рекордные атаки на стратегическую нефтяную инфраструктуру в России. По предварительной информации, воины по меньшей мере 14 раз использовали дроны для атак на вражеские НПЗ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Удары Украины по НПЗ России

До ноября рекордным месяцем был август, когда Украина нанесла 13 ударов по российским НПЗ. После него количество атак никогда не падало ниже десяти в месяц.

Атаки України на російські нафтопереробні заводи у листопаді
Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы в ноябре. Фото: Bloomberg

Также было совершено четыре удара по нефтехранилищам в портах Черного моря. Из-за повреждения причалов в Новороссийске вывоз нефти задержался на несколько дней.

Среди пораженных объектов — Афипский НПЗ под Краснодаром, один из крупнейших на юге России с годовой мощностью 9,1 млн тонн нефти.

Также беспилотники ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск Оренбургской области, который находится в 1400 км от Украины.

По подсчетам Kpler, среднесуточный объем нефтепереработки в России снизился примерно до 5 млн баррелей, а риск дальнейшего сокращения остается.

"Из-за повторных страйков по тех же объектах растет неопределенность относительно того, смогут ли заводы безопасно возобновить работу даже после завершения ремонтных работ, что еще больше ухудшает перспективы перевозок сырой нефти", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 ноября украинские военные поразили Афипский НПЗ и завод в Таганроге.

А 28 ноября воины атаковали российский НПЗ в Саратовской области. Кроме того, удалось поразить место хранения дронов на аэродроме "Саки" и другие военные объекты.

война НПЗ Украина нефть Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
