Украина нанесла рекордные атаки на российские НПЗ в ноябре

В ноябре Украина осуществила рекордные атаки на стратегическую нефтяную инфраструктуру в России. По предварительной информации, воины по меньшей мере 14 раз использовали дроны для атак на вражеские НПЗ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Удары Украины по НПЗ России
До ноября рекордным месяцем был август, когда Украина нанесла 13 ударов по российским НПЗ. После него количество атак никогда не падало ниже десяти в месяц.
Также было совершено четыре удара по нефтехранилищам в портах Черного моря. Из-за повреждения причалов в Новороссийске вывоз нефти задержался на несколько дней.
Среди пораженных объектов — Афипский НПЗ под Краснодаром, один из крупнейших на юге России с годовой мощностью 9,1 млн тонн нефти.
Также беспилотники ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск Оренбургской области, который находится в 1400 км от Украины.
По подсчетам Kpler, среднесуточный объем нефтепереработки в России снизился примерно до 5 млн баррелей, а риск дальнейшего сокращения остается.
"Из-за повторных страйков по тех же объектах растет неопределенность относительно того, смогут ли заводы безопасно возобновить работу даже после завершения ремонтных работ, что еще больше ухудшает перспективы перевозок сырой нефти", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 ноября украинские военные поразили Афипский НПЗ и завод в Таганроге.
А 28 ноября воины атаковали российский НПЗ в Саратовской области. Кроме того, удалось поразить место хранения дронов на аэродроме "Саки" и другие военные объекты.
