Нефтепровод Дружба в России взорвали — подробности

Подрыв нефтепровода "Дружба" в РФ. Фото: кадр из видео

В России в ночь на 1 декабря произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба". По нему поставляется российская нефть в некоторые страны Европы, чем подпитываются финансовые и военные возможности врага.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Главном управлении разведки Минобороны 3 декабря.

Подрыв нефтепровода "Дружба"

Источники в ГУР сообщают, что атаку на нефтепровод осуществили недалеко от населенного пункта Кизинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк. Отмечается, что для уничтожения участка нефтепровода использовали взрывчатку с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

"Местные пользователи социальных сетей не могли не заметить взрыв, о чем сразу сообщили в местных пабликах. В частности свидетели отметили, что в районе Козинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками", — рассказал собеседник в военной разведке.

Кроме того, он заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не оставит попыток атаковать Украину.

Напомним, в августе ВСУ поразили станцию "Никольское". Пожар привел к полному прекращению перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Также Bloomberg сообщал, что в ноябре Украина осуществила рекордные атаки на НПЗ России. Воины по меньшей мере 14 раз использовали дроны для поражения.