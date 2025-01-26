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В ПС відзвітували про кількість збитих ворожих цілей за тиждень

26 січня 2025 21:07
Ольга Антоновська - редактор
Робота ППО — скільки ворожих цілей збили за тиждень
Винищувачі F-16. Фото: US Air Force
Ольга Антоновська - редактор

З 20 по 26 січня протиповітряна оборона збила над Україною понад 500 засобів повітряного нападу противника. Ворог атакував міста ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили в ПС ЗСУ в Telegram у неділю, 26 січня.

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Як зазначили в Повітряних силах, окупанти протягом минулого тижня випустили по Україні:

  • 2 керовані авіаційні ракети;
  • 375 ударних БпЛА типу "Shahed";
  • 71 розвідувальний БпЛА;
  • 59 БпЛА інших типів.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", — йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, протягом тижня воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 64 ураження FPV-дронами, 144 успішних скиди з БпЛА. Також провели 11 стрілецьких боїв та 1100 розвідувальних вильотів БпЛА.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також розповів про те, чим росіяни атакували Україну. Глава держави підсумував роботу за тиждень.

ВМС збили авіаційну ракету Х-59 з установки APKWS. Росіяни намагались атакувати торгівельний порт.

обстріли ППО ракети війна в Україні безпілотник Повітряні Сили ЗСУ

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