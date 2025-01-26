Робота ППО — скільки ворожих цілей збили за тиждень

Винищувачі F-16. Фото: US Air Force

З 20 по 26 січня протиповітряна оборона збила над Україною понад 500 засобів повітряного нападу противника. Ворог атакував міста ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили в ПС ЗСУ в Telegram у неділю, 26 січня.

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Як зазначили в Повітряних силах, окупанти протягом минулого тижня випустили по Україні:

2 керовані авіаційні ракети;

375 ударних БпЛА типу "Shahed";

71 розвідувальний БпЛА;

59 БпЛА інших типів.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", — йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, протягом тижня воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 64 ураження FPV-дронами, 144 успішних скиди з БпЛА. Також провели 11 стрілецьких боїв та 1100 розвідувальних вильотів БпЛА.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також розповів про те, чим росіяни атакували Україну. Глава держави підсумував роботу за тиждень.

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