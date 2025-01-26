Работа ПВО — сколько вражеских целей сбили за неделю

Истребители F-16. Фото: US Air Force

С 20 по 26 января противовоздушная оборона над Украиной сбила более 500 средств воздушного нападения противника. Враг атаковал города ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в ВС ВСУ в Telegram в воскресенье, 26 января.

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Как отметили в Воздушных силах, оккупанты в течение прошлой недели выпустили по Украине:

2 управляемые авиационные ракеты;

375 ударных БпЛА типа "Shahed";

71 разведывательный БпЛА;

59 БпЛА других типов.

"Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы", — говорится в сообщении ВС.

Кроме того, в течение недели воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществили 64 поражения FPV-дронами, 144 успешных сброса с БпЛА. Также провели 11 стрелковых боев и 1100 разведывательных вылетов БпЛА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал о том, чем россияне атаковали Украину. Глава государства подытожил работу за неделю.

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