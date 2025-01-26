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Военно-морские силы впервые сбили ракету Х-59 с APKWS — видео

26 января 2025 18:45
Ольга Антоновская - редактор
ВМС впервые сбили российскую ракету Х-59 с APKWS — СМИ
Украинский военный стреляет из пулемета. Фото иллюстративное: ГПСУ
Ольга Антоновская - редактор

Военные моряки уничтожили авиационную ракету Х-59, которую россияне выпустили на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта Южный. Вероятно, ее удалось сбить с установки APKWS.

Об этом сообщает Defense Express в субботу, 26 января.

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Сбитие российской ракеты с APKWS

Как отметили в ВМС, ракету Х-59 уничтожил экипаж одного из катеров. Судя по видео, вероятно, вражескую цель смогли сбить с помощью APKWS. Это первый публичный случай такой работы. Ранее в ВМС показывали, как ракетные установки Vampire под APKWS сбивают вражеские дроны.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/1368710534489621

Что известно о системе APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — это высокоточное вооружение. Оно сочетает неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70 с блоком полуактивного лазерного наведения. Впервые Украине передала такие ракеты Германия в 202 году.

Ракетная установка Vampire под ракеты APKWS
Ракетная установка Vampire под ракеты APKWS. Фото: Defense Express

Ракеты APKWS используются в ракетных установках Vampire. Для украинской армии было заказано 14 таких систем. Чтобы поставить первые четыре установки понадобилось около полугода.

Напомним, украинские оборонцы сбили большинство беспилотников, которыми россияне атаковали города в ночь на 26 января. Всего выпустили более 70 воздушных целей.

Украинские военные в ночь на 26 января атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате очередной атаки на месте начался пожар.

оружие ВМС ракеты война в Украине війна

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