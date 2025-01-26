ВМС вперше збили російську ракету Х-59 з APKWS — ЗМІ

Український військовий стріляє з кулемета. Фото ілюстративне: ДПСУ

Військові моряки знищили авіаційну ракету Х-59, яку росіяни випустили на цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту Південний. Ймовірно, її вдалося збити з установки Vampire.

Про це повідомляє Defense Express в суботу, 26 січня.

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Збиття російської ракети з APKWS

Як зазначили у ВМС, ракету Х-59 знищив екіпаж одного з катерів. Судячи з відео, ймовірно, ворожу ціль змогли збити за допомогою APKWS. Це перший публічний випадок такої роботи. Раніше у ВМС показували, як ракетні установки Vampire під APKWS збивають ворожі дрони.

Що відомо про систему APKWS

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — це високоточне озброєння. Воно поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення. Вперше Україні передала такі ракети Німеччина у 202 році.

Ракетна установка Vampire під ракети APKWS. Фото: Defense Express

Ракети APKWS використовуються у ракетних установок Vampire. Для українського війська було замовлено 14 таких систем. Аби поставити перші чотири установки знадобилось близько пів року.

Нагадаємо, українські оборонці збили більшість безпілотників, якими росіяни атакували міста в ніч проти 26 січня. Загалом випустили понад 70 повітряних цілей.

Українські військові у ніч проти 26 січня атакували Рязанський нафтопереробний завод. Внаслідок чергової атаки на місці почалася пожежа.