Бої за Торецьк — в МВС показали, як зараз виглядає місто

Зруйновані будинки в Торецьку. Фото: скриншот

У Торецьку тривають активні бойові дії. Будинки в місті вже зруйновані та перетворені на згарища.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, оприлюднивши відео у вівторок, 15 жовтня.

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За наданою інформацією, відео зняла аеророзвідка підрозділу "Хижак" патрульної поліції.

"Так сьогодні виглядає Торецьк, що на Донеччині. Випалена земля, зруйновані будинки. Росія приносить лише горе, біль та руйнування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ повідомляв, що у місті Торецьк Донецької області просування російських військових ще фіксуються, але вони вже не такі, як були кілька місяців тому. І кожне просування дається ворогу дуже великою ціною.

Раніше ми писали, що у місті Торецьк у Донецькій області не залишилося жодного вцілілого будинку чи укриття для цивільних і військових. Як розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, окупанти займають нові райони та використовують підступну тактику, щоб просуватися.