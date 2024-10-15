Бои за Торецк – в МВД показали, как сейчас выглядит город

В МВД обнародовали шокирующие кадры изуродованного Торецка
В Торецке продолжаются активные боевые действия. Дома в городе уже разрушены и превращены в пожарища.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, обнародовав видео во вторник, 15 октября.
Бои за Торецк
По предоставленной информации, видео сняла аэроразведка подразделения "Хищник" патрульной полиции.
"Так сегодня выглядит Торецк на Донетчине. Выжженная земля, разрушенные дома. Россия приносит только горе, боль и разрушения", — говорится в сообщении.
Напомним, военнослужащий ВСУ сообщал, что в Торецке Донецкой области продвижение российских военных еще фиксируются, но они уже не такие, как были, несколько месяцев назад. И каждое продвижение дается врагу очень большой ценой.
Ранее мы писали, что в Торецке в Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего дома или укрытия для гражданских и военных. Как рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, оккупанты занимают новые районы и используют коварную тактику, чтобы продвигаться.
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