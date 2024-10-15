Бои за Торецк – в МВД показали, как сейчас выглядит город

Разрушенные дома в Торецке. Фото: скриншот

В Торецке продолжаются активные боевые действия. Дома в городе уже разрушены и превращены в пожарища.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, обнародовав видео во вторник, 15 октября.

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По предоставленной информации, видео сняла аэроразведка подразделения "Хищник" патрульной полиции.

"Так сегодня выглядит Торецк на Донетчине. Выжженная земля, разрушенные дома. Россия приносит только горе, боль и разрушения", — говорится в сообщении.

Напомним, военнослужащий ВСУ сообщал, что в Торецке Донецкой области продвижение российских военных еще фиксируются, но они уже не такие, как были, несколько месяцев назад. И каждое продвижение дается врагу очень большой ценой.

Ранее мы писали, что в Торецке в Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего дома или укрытия для гражданских и военных. Как рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, оккупанты занимают новые районы и используют коварную тактику, чтобы продвигаться.