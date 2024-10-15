Швидкість просування окупантів у Торецьку впала — військовий

Торецьк, Донецька область. Фото: Instagrem/libkos

У місті Торецьк Донецької області просування російських військових ще фіксуються, але вони вже не такі, як були кілька місяців тому. І кожне просування дається ворогу дуже великою ціною.

Про це військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів у коментарі РБК-Україна у вівторок, 15 жовтня.

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Ситуація в Торецьку

Як розповів військовий ЗСУ Євген Ієвлєв, у Торецьку ситуація дуже важка, ворог використовував усю техніку, що має. Зберігається тактика малих груп, у наявності підтримка з повітря FPV-дронами. Також все підтримується артилерією, яка відпрацьовує постійно. І є ділянки де в Торецьку ворогу вдається просунутися.

"Але я хочу пояснити, чого вартує їм це просування. Жоден квадратний метр не дається їм просто так, кожен квадратний метр вони поливають своєю кров'ю. Своєю технікою просто ворог використовує тактику випаленої землі і ті ділянки, які вони захоплюють, перед тим як туди зайти, вони просто знищують там все вщент. Так що нашим хлопцям не залишається, за що навіть триматися", — розповів військовий.

За словами Євгена Ієвлєва, з точки зору динаміки та швидкості цих просувань — це вже не ті просування, які можна було спостерігати ще місяця півтора-два тому.

Нагадаємо, у місті Торецьк у Донецькій області не залишилося жодного вцілілого будинку чи укриття для цивільних і військових. Як розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, окупанти займають нові райони та використовують підступну тактику, щоб просуватися.

Раніше у МВС показали жахливі кадри зруйнованого Торецька. Видно, як житлові райони у місті перетворилися на звалище з руїн будинків.