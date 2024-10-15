Скорость продвижения оккупантов в Торецке упала — военный

Торецк, Донецкая область. Фото: Instagrem/libkos

В Торецке Донецкой области продвижения российских военных еще фиксируются, но они уже не такие, как были несколько месяцев назад. И каждое продвижение дается врагу очень большой ценой.

Об этом военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал в комментарии РБК-Украина во вторник, 15 октября.

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Ситуация в Торецке

Как рассказал военный ВСУ Евгений Иевлев, в Торецке ситуация очень тяжелая, враг использовал всю технику, что имеет. Сохраняется тактика малых групп, в наличии поддержка с воздуха FPV-дронами. Также все поддерживается артиллерией, которая отрабатывает постоянно. И есть участки где в Торецке врагу удается продвинуться.

"Но я хочу объяснить, чего стоит им это продвижение. Ни один квадратный метр не дается им просто так, каждый квадратный метр они поливают своей кровью. Своей техникой просто враг использует тактику выжженной земли и те участки, которые они захватывают, перед тем как туда зайти, они просто уничтожают там все дотла. Так что нашим ребятам не остается за что даже держаться", — рассказал военный.

По словам Евгения Иевлева, с точки зрения динамики и скорости этих продвижений — это уже не те продвижения, которые можно было наблюдать еще месяца полтора-два назад.

Напомним, в городе Торецке в Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего дома или укрытия для гражданских и военных. Как рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, оккупанты занимают новые районы и используют коварную тактику, чтобы продвигаться.

Ранее в МВД показали ужасные кадры разрушенного Торецка. Видно, как жилые районы в городе превратились в свалку из развалин домов.