Бої у Торецьку — війська РФ займають нові райони

Наслідки боїв у Торецьку. Фото: instagram/libkos

У Торецьку Донецької області зовсім не залишилося вцілілих будинків чи укриттів для цивільних і військових. Російські війська займають нові райони і використовують підступну тактику, щоб просуватися все ближче.

Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

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Бобовнікова зазначила, що ситуація в Торецьку постійно змінюється, а ворог продовжує штурмувати позиції Сил оборони.

За її словами, в місті не залишилося вцілілих будинків і зараз місто нагадує "безлюдну планету", адже там немає жодних укриттів ні для цивільних, ні для військових. На жаль, це дозволяє ворогу просуватися та займати нові райони, але вже випаленої землі.

Зруйновані будинки у Торецьку. Фото: скриншот з відео

Наслідки боїв у Торецьку. Фото: instagram/libkos

Крім того, окупанти застосовують у Торецьку підлу тактику — вони переодягаються у цивільних одяг, щоб таким чином ближче підібратися до позицій Сил оборони.

Водночас ворог зазначає великих втрат на Торецькому напрямку попри те, що керівництво обіцяє їм "золоті гори".

"Вони там збільшують виплати по двохсотих. На жаль, звичайні Ваньки Росії купуються на це і радісно йдуть на контракт помирати в Україну", — додала речниця.

Нагадаємо, нещодавно у МВС показали моторошні кадри зруйнованого Торецька. На кадрах видно, як житлові райони у місті перетворилися на звалище з руїн будинків.

Також ми писали, який вигляд зараз має Вугледар. Після російської окупації місто перетворилося на руїни, де немає вцілілих будинків, а загиблих ховають просто у дворах.