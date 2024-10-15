Бои в Торецке — войска РФ занимают новые районы

Последствия боев в Торецке. Фото: instagram/libkos

В Торецке Донецкой области совсем не осталось уцелевших домов или укрытий для гражданских и военных. Российские войска занимают новые районы и используют коварную тактику, чтобы продвигаться все поближе.

Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

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Бобовникова отметила, что ситуация в Торецке постоянно меняется, а враг продолжает штурмовать позиции Сил обороны.

По ее словам, в городе не осталось уцелевших домов и сейчас город напоминает "безлюдную планету", ведь там нет никаких укрытий ни для гражданских, ни для военных. К сожалению, это позволяет врагу продвигаться и занимать новые районы, но уже выжженной земли.

Разрушены дома в Торецке. Фото: скриншот с видео

Последствия боев в Торецке. Фото: instagram/libkos

Кроме того, оккупанты применяют в Торецку подлую тактику — они переодеваются в гражданскую одежду, чтобы таким образом ближе подобраться к позициям Сил обороны.

В то же время враг отмечает большие потери на Торецком направлении, несмотря на то, что руководство обещает им "золотые горы".

"Они там увеличивают выплаты по двухсотым. К сожалению, обычные Ваньки России покупаются на это и радостно идут на контракт умирать в Украине", — добавила спикер.

Напомним, недавно в МВД показали жуткие кадры разрушенного Торецка. На кадрах видно, как жилые районы в городе превратились в свалку из развалин домов.

Также мы писали, как сейчас выглядит Угледар. После российской оккупации город превратился в руины, где нет уцелевших домов, а погибших хоронят прямо во дворах.