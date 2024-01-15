В Міноборони відповіли, коли у ВР представлять новий законопроєкт про мобілізацію

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

В уряді представлять оновлений законопроєкт щодо мобілізації в парламенті найближчим часом. Він має пройти деякий шлях погодження в уряді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Вона (нова редакція) має пройти певний шлях погодження в уряді… Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде, найімовірніше, кілька тижнів", — пояснила вона.

За її словами, такий закон потрібно ухвалити якомога швидше, адже це в інтересах військовослужбовців, які перебувають та передовій та захищають нашу державу від початку повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою нардепка Олена Мошенець розповіла, коли винесуть проєкт закону про мобілізацію в Раду чи на комітети. За її словами, це може відбутися вже наступного тижня.

Також нардеп Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно змінити. З нього повинні бути виключені деякі норми, і документ не має порушувати права людей і відповідати чинним законам України.