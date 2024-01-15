В Минобороны ответили, когда в ВР представят новый законопроект о мобилизации

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

В правительстве представят обновленный законопроект по мобилизации в парламенте в ближайшее время. Он должен пройти некоторый путь согласования в правительстве.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Она (новая редакция) должна пройти определенный путь согласования в правительстве… Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, вероятнее всего, несколько недель", — объяснила она.

По ее словам, такой закон нужно принять как можно скорее, ведь это в интересах военнослужащих, которые находятся и передовой и защищают наше государство с начала полномасштабного вторжения.

В свою очередь нардеп Елена Мошенец рассказала, когда вынесут проект закона о мобилизации в Раду или на комитеты. По ее словам, это может произойти на следующей неделе.

Также нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.