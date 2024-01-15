Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Минобороны ответили, когда в ВР представят новый законопроект о мобилизации arrow

В Минобороны ответили, когда в ВР представят новый законопроект о мобилизации

15 января 2024 23:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минобороны ответили, когда в ВР представят новый законопроект о мобилизации
Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В правительстве представят обновленный законопроект по мобилизации в парламенте в ближайшее время. Он должен пройти некоторый путь согласования в правительстве.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Когда новый законопроект о мобилизации появится в ВР

"Она (новая редакция) должна пройти определенный путь согласования в правительстве… Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, вероятнее всего, несколько недель", — объяснила она.

По ее словам, такой закон нужно принять как можно скорее, ведь это в интересах военнослужащих, которые находятся и передовой и защищают наше государство с начала полномасштабного вторжения.

В свою очередь нардеп Елена Мошенец рассказала, когда вынесут проект закона о мобилизации в Раду или на комитеты. По ее словам, это может произойти на следующей неделе.

Также нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.

Верховная Рада
Минобороны
мобилизация
правительство
законопроект
Наталья Калмыкова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме