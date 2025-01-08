В Коордштабі пояснили, що гальмує обмін полонених у форматі всіх на всіх

Російські полонені. Фото: скриншот

Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко запевнив, що не полишаються надії на проведення обміну у форматі "всіх на всіх". Він додав, що кількість полонених українців і росіян — неспіввідносна.

Про це Охріменко заявив під час пресконференції "1000 днів несвободи" у середу, 8 січня.

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Обмін у форматі "всіх на всіх"

Охріменко зазначив, що українців у російському полоні зараз більше, ніж росіян — у нас. Через це робота щодо обміну "всіх на всіх" триває. Реалізації цього плану заважає принципова позиція Росії щодо деяких моментів.

"Ми маємо ще памʼятати, що 20% нашої території окуповано. Там проживають близько 3,5 млн цивільних осіб", — нагадав Охріменко.

Він зазначив, що ці люди є потенційними заручниками російських загарбників.

Раніше ми повідомляли, що Охріменко під час пресбрифінгу назвав кількість повернених із полону морських піхотинців. За його словами, йдеться про 505 захисників.

Нагадаємо, Росія утримує українських військовополонених у понад 200 місцях. Через повну інформаційну ізоляцію з боку РФ родичі полонених майже нічого не знають про них.