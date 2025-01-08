В Коордштабе объяснили, что тормозит обмен пленных в формате всех на всех

Российские пленные. Фото: скриншот

Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заверил, что не оставляют надежды на проведение обмена в формате "всех на всех". Он добавил, что количество пленных украинцев и россиян — несопоставимо.

Об этом Охрименко заявил во время пресс-конференции "1000 дней несвободы" в среду, 8 января.

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Обмен в формате "всех на всех"

Охрименко отметил, что украинцев в российском плену сейчас больше, чем россиян — у нас. В связи с этим работа по обмену "всех на всех" продолжается. Реализации этого плана мешает принципиальная позиция России относительно некоторых моментов.

"Мы должны еще помнить, что 20% нашей территории оккупировано. Там проживают около 3,5 млн гражданских лиц", — напомнил Охрименко.

Он отметил, что эти люди являются потенциальными заложниками российских захватчиков.

Ранее мы сообщали, что Охрименко во время пресс-брифинга назвал количество возвращенных из плена морских пехотинцев. По его словам, речь идет о 505 защитниках.

Напомним, Россия удерживает украинских военнопленных в свыше 200 местах. Из-за полной информационной изоляции со стороны РФ родственники пленных почти ничего не знают о них.