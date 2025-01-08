Скільки морських піхотинців повернули з російського полону — дані Коордштабу

Морпіхи, які повернулися з полону. Фото: Генштаб ЗСУ

Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з полоненими Богдан Охріменко під час пресбрифінгу у середу, 8 січня, назвав кількість повернених із полону морських піхотинців. За його словами, йдеться про 505 захисників.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"За весь час ми змогли повернути 505 морських піхотинців з різних напрямків, у тому числі велика частина з Маріуполя", — сказав він.

Щодо переговорного процесу Охріменко подякував тим країнам Близького Сходу, які нам допомагали на кожному обміні. Він наголосив, що Україна вдячна ОАЕ та іншим державам, які долучилися до цієї роботи.

"З іншого боку, ми бачимо абсолютну безпомічність деяких міжнародних структур в плані тиску на РФ і доступу до місць утримання наших військовополонених та цивільних", — додав представник Координаційного штабу.

Нагадаємо, Росія утримує українських військовополонених у понад 200 місцях. Через повну інформаційну ізоляцію з боку РФ родичі полонених майже нічого не знають про них.

А за словами голови Асоціації "Сила морської піхоти" Анастасії Савової, значна частина українських морпіхів у російському полоні має серйозні проблеми зі здоров’ям.