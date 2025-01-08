Сколько морских пехотинцев вернули из российского плена — данные Коордштаба

В Коордштабе заявили, что из плена РФ вернули 505 пехотинцев
Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с пленными Богдан Охрименко во время пресс-брифинга в среду, 8 января, назвал количество возвращенных из плена морских пехотинцев. По его словам, речь идет о 505 защитниках.
Об этом с места сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Возвращение из плена
"За все время мы смогли вернуть 505 морских пехотинцев с разных направлений, в том числе большая часть из Мариуполя", — сказал он.
Относительно переговорного процесса Охрименко поблагодарил те страны Ближнего Востока, которые нам помогали на каждом обмене. Он подчеркнул, что Украина благодарна ОАЭ и другим государствам, которые присоединились к этой работе.
"С другой стороны, мы видим абсолютную беспомощность некоторых международных структур в плане давления на РФ и доступа к местам содержания наших военнопленных и гражданских", — добавил представитель Координационного штаба.
Напомним, Россия удерживает украинских военнопленных в более 200 местах. Из-за полной информационной изоляции со стороны РФ родственники пленных почти ничего не знают о них.
А по словам главы Ассоциации "Сила морской пехоты" Анастасии Савовой, значительная часть украинских морпехов в российском плену имеет серьезные проблемы со здоровьем.
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