Сколько морских пехотинцев вернули из российского плена — данные Коордштаба

Морпехи, которые вернулись из плена. Фото: Генштаб ВСУ

Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с пленными Богдан Охрименко во время пресс-брифинга в среду, 8 января, назвал количество возвращенных из плена морских пехотинцев. По его словам, речь идет о 505 защитниках.

Об этом с места сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Возвращение из плена

"За все время мы смогли вернуть 505 морских пехотинцев с разных направлений, в том числе большая часть из Мариуполя", — сказал он.

Относительно переговорного процесса Охрименко поблагодарил те страны Ближнего Востока, которые нам помогали на каждом обмене. Он подчеркнул, что Украина благодарна ОАЭ и другим государствам, которые присоединились к этой работе.

"С другой стороны, мы видим абсолютную беспомощность некоторых международных структур в плане давления на РФ и доступа к местам содержания наших военнопленных и гражданских", — добавил представитель Координационного штаба.

Напомним, Россия удерживает украинских военнопленных в более 200 местах. Из-за полной информационной изоляции со стороны РФ родственники пленных почти ничего не знают о них.

А по словам главы Ассоциации "Сила морской пехоты" Анастасии Савовой, значительная часть украинских морпехов в российском плену имеет серьезные проблемы со здоровьем.