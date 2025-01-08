Тортури і довічні вироки — що відомо про українських полонених у РФ

Росія катує та засуджує морпіхів — відомі подробиці полону
Голова Асоціації "Сила морської піхоти" Анастасія Савова повідомила, що понад 1300 українських морських піхотинців зараз перебувають у полоні в Росії. Точну кількість полонених, зниклих безвісти та загиблих встановити неможливо, оскільки Росія приховує ці дані.
Про це Анастасія Савова повідомила на брифінгу, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Росіяни знущаються з українських полонених
За словами Савової, ситуація з полоненими є катастрофічною. Значна частина українських морпіхів, які перебувають у російському полоні, зазнали серйозних проблем зі здоров’ям через нелюдські умови утримання. Кожен другий із них має тяжкі хвороби. Крім того, понад 50 звільнених бійців повернулися додому з ознаками катувань.
Анастасія Савова зазначила, що у полоні перебувають не лише бойові офіцери та солдати. Серед полонених є також медики та навіть музиканти. Російські суди винесли суворі вироки українським військовополоненим: понад 100 морських піхотинців засуджені на терміни від 20 до 30 років ув'язнення, а деяким призначено довічне ув’язнення.
Наразі невідома точна кількість українських військових, які опинилися в російському полоні. Росія не надає точні дані та приховує їх місцеперебування.
Нагадаємо, звільнений з полону український захисник розповів, як росіяни ставились до них у полоні.
Також нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що з Росією досягли попередньої домовленості про обмін полоненими.
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