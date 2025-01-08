Пытки и пожизненные приговоры — что известно об украинских пленных в РФ

Украинский раненый пленный пленник. Фото: росСМИ

Глава Ассоциации "Сила морской пехоты" Анастасия Савова сообщила, что более 1300 украинских морских пехотинцев сейчас находятся в плене в России. Точное количество пленных, пропавших без вести и погибших установить невозможно, поскольку Россия скрывает эти данные.

Об этом Анастасия Савова сообщила на брифинге, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Савовой, ситуация с пленными является катастрофической. Значительная часть украинских морпехов, находящихся в российском плену, испытали серьезные проблемы со здоровьем из-за нечеловеческих условий содержания. Каждый второй из них имеет тяжелые болезни. Кроме того, более 50 освобожденных бойцов вернулись домой с признаками пыток.

Анастасия Савова отметила, что в плену находятся не только боевые офицеры и солдаты. Среди пленных есть также медики и даже музыканты. Российские суды вынесли суровые приговоры украинским военнопленным: более 100 морских пехотинцев осуждены на сроки от 20 до 30 лет заключения, а некоторым назначено пожизненное заключение.

Неизвестно точное количество украинских военных, которые оказались в российском плену. Россия не предоставляет точные данные и скрывает их местонахождение.

Напомним, освобожденный из плена украинский защитник рассказал, как россияне относились к ним в плену.

Також недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что с Россией достигли предварительной договоренности об обмене пленными.