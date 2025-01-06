Лубінець заявив про попередню домовленість з РФ щодо обміну військовополоненими

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про попередню домовленість з Росією щодо обміну військовополоненими у 2025 році. За його словами, йдеться про систематичність.

Про це Дмитро Лубінець сказав в ефірі телеканалу "Рада".

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Обмін військовополоненими

"Я не хочу, щоб зараз це прозвучало як анонс. Але ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, термінами, категоріями", — зазначив Лубінець.

Він заявив, що повернення тяжкохворих і тяжкопоранених буде у пріоритеті.

Крім того, була попередня домовленість, що кожен українець в полоні отримає пакунок з речами за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, звільнений з полону російських окупантів військовий 51-го батальйону морської піхоти Валентин долучився до акції підтримки військовополонених у Києві. Він поділився історією про те, як загарбники засудили його до довічного ув'язнення.

Також 5 січня в Києві відбулася акція на підтримку військовополонених, зокрема бійців маріупольського полку "Азов".