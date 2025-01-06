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Обмен пленными — Лубинец сообщил о договоренности с РФ

6 января 2025 20:47
Аркадий Пастула - Редактор
Лубинец заявил о предварительной договоренности с РФ по обмену военнопленными
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о предварительной договоренности с Россией по обмену военнопленными в 2025 году. По его словам, речь идет о систематичности.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире телеканала "Рада".

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"Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс. Но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество увидит эту системность по количеству, срокам, категориям", — отметил Лубинец.

Он заявил, что возвращение тяжелобольных и тяжелораненых будет в приоритете.

Кроме того, была предварительная договоренность, что каждый украинец в плену получит пакет с вещами с помощью Международного комитета Красного Креста.

Напомним, освобожденный из плена российских оккупантов военный 51-го батальона морской пехоты Валентин присоединился к акции поддержки военнопленных в Киеве. Он поделился историей о том, как захватчики приговорили его к пожизненному заключению.

Также 5 января в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных, в частности бойцов мариупольского полка "Азов".

война ВСУ Украина пленные Дмитрий Лубинец Россия

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