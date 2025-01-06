Лубинец заявил о предварительной договоренности с РФ по обмену военнопленными

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о предварительной договоренности с Россией по обмену военнопленными в 2025 году. По его словам, речь идет о систематичности.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире телеканала "Рада".

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Обмен военнопленными

"Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс. Но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество увидит эту системность по количеству, срокам, категориям", — отметил Лубинец.

Он заявил, что возвращение тяжелобольных и тяжелораненых будет в приоритете.

Кроме того, была предварительная договоренность, что каждый украинец в плену получит пакет с вещами с помощью Международного комитета Красного Креста.

Напомним, освобожденный из плена российских оккупантов военный 51-го батальона морской пехоты Валентин присоединился к акции поддержки военнопленных в Киеве. Он поделился историей о том, как захватчики приговорили его к пожизненному заключению.

Также 5 января в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных, в частности бойцов мариупольского полка "Азов".