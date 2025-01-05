Обмін полоненими — Україна повернула у 2024 році на 356 людей більше, ніж у 2023-му

У 2024 році з полону РФ звільнили більше українців — дані від ГУР
У 2024 році відбулося 11 обмінів військовополоненими. Додому повернулося 1358 українців.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України (ГУР) в неділю, 5 січня.
З полону РФ звільнили більше українців
Голова Координаційного штабу та очільник ГУР Кирило Буданов на підсумковому засіданні зазначив, що минулий рік був непростим, але результативним.
"Звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж у 2023 році", — сказав розвідник.
Генерал-лейтенант додав, що Координаційний штаб також почав офіційно працювати з родинами цивільних, утворена Рада Координаційного штабу, у процесі створення — громадська рада.
"За нашої ініціативи подовжені терміни реабілітації та супроводу звільнених з російського полону, сталося чимало інших важливих змін", — підсумував Буданов.
У свою чергу заступник голови Коордштабу Андрій Юсов підкреслив, що зросла і кількість повернутих тіл загиблих захисників в Україну.
"Вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших Захисників. Це свідчить про те, що вдається більш успішно проводити пошук та перемовини", — наголосив він.
Нагадаємо, 30 грудня 2024 року відбувся передноворічний обмін — Україна повернула додому 189 громадян. Згодом Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри з обміну.
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