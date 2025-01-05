Обмен пленными — Украина вернула в 2024 году на 356 человек больше, чем в 2023-м

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В 2024 году состоялось 11 обменов военнопленными. Домой вернулось 1358 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР) в воскресенье, 5 января.

Читайте также:

Из плена РФ освободили больше украинцев

Председатель Координационного штаба и глава ГУР Кирилл Буданов на итоговом заседании отметил, что прошлый год был непростым, но результативным.

"Освобождено из неволи на 356 человек больше, чем в 2023 году", — сказал разведчик.

Генерал-лейтенант добавил, что Координационный штаб также начал официально работать с семьями гражданских, создан Совет Координационного штаба, в процессе создания — общественный совет.

"По нашей инициативе продлены сроки реабилитации и сопровождения освобожденных из российского плена, произошло немало других важных изменений", — подытожил Буданов.

В свою очередь заместитель главы Коордштаба Андрей Юсов подчеркнул, что возросло и количество возвращенных тел погибших защитников в Украину.

"Удалось договориться о возвращении втрое большего количества тел наших Защитников. Это свидетельствует о том, что удается более успешно проводить поиск и переговоры", — подчеркнул он.

Напомним, 30 декабря 2024 года состоялся предновогодний обмен — Украина вернула домой 189 граждан. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры с обмена.