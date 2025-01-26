Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо arrow

В Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

26 січня 2025 16:24
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Херсоні 26 січня — що відомо про атаку на місто
Дим від вибуху. Фото: Слово і Діло
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні, 26 січня, вдень у Херсоні було гучно — в місті пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про атаку повідомили місцеві ЗМІ в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні 26 січня

Росіяни продовжують ледь не щодня обстрілювати Херсон. Сьогодні в місті знову пролунали потужні вибухи. Про наслідки атаки поки що невідомо.

Вибухи в Херсоні 26 січня
Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

На момент вибухів в Херсоні не було оголошено тривогу. Наразі про небезпеку попередили жителів Сумської, Харківської, Луганської областей та тимчасово окупованого Криму:

Карта повітряних тривог 26 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 25 січня росіяни випустили по Україні понад 70 ударних БпЛА. В Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалося збити.

Дев'ять днів в Запоріжжі рятувальники шукали тіло хлопця, який опинився під завалами через атаку росіян. Відомо про двох загиблих людей та 12 постраждалих.

Херсон вибух обстріли війна в Україні війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:45 Погана видимість — синоптики про погоду в Одесі на завтра

16:25 Дитячий сміх, пиво та кальян — Кім про Миколаїв сьогодні

16:24 В Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

16:22 Деяких жінок можуть призвати з 1 лютого — кого це стосується

15:57 Будьте обачними — завтра у Харкові буде небезпечна погода

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:56 Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених

15:56 В’язниця замість штрафів — за які порушення ФОПа можуть посадити

15:31 Загибель Анни Жук — подруга блогерки пояснила, якою вона була

15:23 Все ще Буніна — в Одесі спалахнув скандал через вказівники

15:15 Українці у США — як не стати депортованими у 2025 році

16:45 Погана видимість — синоптики про погоду в Одесі на завтра

16:25 Дитячий сміх, пиво та кальян — Кім про Миколаїв сьогодні

16:24 В Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

16:22 Деяких жінок можуть призвати з 1 лютого — кого це стосується

15:57 Будьте обачними — завтра у Харкові буде небезпечна погода

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:56 Акція FreeAzov — одесити вимагають звільнення полонених

15:56 В’язниця замість штрафів — за які порушення ФОПа можуть посадити

15:31 Загибель Анни Жук — подруга блогерки пояснила, якою вона була

15:23 Все ще Буніна — в Одесі спалахнув скандал через вказівники

15:15 Українці у США — як не стати депортованими у 2025 році

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати