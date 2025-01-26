Вибухи в Херсоні 26 січня — що відомо про атаку на місто

Дим від вибуху. Фото: Слово і Діло

Сьогодні, 26 січня, вдень у Херсоні було гучно — в місті пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про атаку повідомили місцеві ЗМІ в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні 26 січня

Росіяни продовжують ледь не щодня обстрілювати Херсон. Сьогодні в місті знову пролунали потужні вибухи. Про наслідки атаки поки що невідомо.

Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

На момент вибухів в Херсоні не було оголошено тривогу. Наразі про небезпеку попередили жителів Сумської, Харківської, Луганської областей та тимчасово окупованого Криму:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 25 січня росіяни випустили по Україні понад 70 ударних БпЛА. В Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалося збити.

Дев'ять днів в Запоріжжі рятувальники шукали тіло хлопця, який опинився під завалами через атаку росіян. Відомо про двох загиблих людей та 12 постраждалих.