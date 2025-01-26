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В Херсоне прогремели мощные взрывы — что известно

26 января 2025 16:24
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Херсоне 26 января — что известно об атаке на город
Дым от взрыва. Фото: Слово і Діло
Ольга Антоновская - редактор

Сегодня, 26 января, днем в Херсоне было шумно — в городе раздались взрывы. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об атаке сообщили местные СМИ в Telegram.

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Взрывы в Херсоне 26 января

Россияне продолжают едва ли не ежедневно обстреливать Херсон. Сегодня в городе снова прогремели мощные взрывы. О последствиях атаки пока неизвестно.

Взрывы в Херсоне 26 января
Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

На момент взрывов в Херсоне не была объявлена тревога. Сейчас об опасности предупредили жителей Сумской, Харьковской, Луганской областей и временно оккупированного Крыма:

Карта воздушных тревог 26 января
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 января россияне выпустили по Украине более 70 ударных БпЛА. В Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить.

Дев'ять дней в Запорожье спасатели искали тело парня, который оказался под завалами из-за атаки россиян. Известно о двух погибших людях и 12 пострадавших.

Херсон взрыв обстрелы война в Украине війна

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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