Взрывы в Херсоне 26 января — что известно об атаке на город

Дым от взрыва. Фото: Слово і Діло

Сегодня, 26 января, днем в Херсоне было шумно — в городе раздались взрывы. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об атаке сообщили местные СМИ в Telegram.

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Взрывы в Херсоне 26 января

Россияне продолжают едва ли не ежедневно обстреливать Херсон. Сегодня в городе снова прогремели мощные взрывы. О последствиях атаки пока неизвестно.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

На момент взрывов в Херсоне не была объявлена тревога. Сейчас об опасности предупредили жителей Сумской, Харьковской, Луганской областей и временно оккупированного Крыма:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 января россияне выпустили по Украине более 70 ударных БпЛА. В Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить.

Дев'ять дней в Запорожье спасатели искали тело парня, который оказался под завалами из-за атаки россиян. Известно о двух погибших людях и 12 пострадавших.