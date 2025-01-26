Обстріл Запоріжжя 18 січня — рятувальники дістали тіло чоловіка

Рятувальники розбирають завали у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Рятувальники 26 січня виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка у Запоріжжі, який став жертвою внаслідок російського обстрілу 18 січня. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару завершилися лише сьогодні.

Про це повідомили у ДСНС.

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Рятувальники розповіли, що внаслідок ракетного удару 18 січня по Запоріжжі загинуло двоє людей, а ще 12 отримали поранення.

Однак 26 січня рятувальники виявили та дістали з-під завалів тіло 27-річного чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривали майже десять днів.

Рятувальники розбирають завали у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Запоріжжі. Фото: ДСНС

"До робіт залучали кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що за дев'ять діб пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, вранці 18 січня російські війська вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі. У ДСНС розповіли про постраждалих та показали фото наслідків.

Після цього Володимир Зеленський відреагував на удар та заявив, що всі, хто допомагає Росії, мають бути під тиском.