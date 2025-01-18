Обстріл Запоріжжя 18 січня — кількість поранених зростає

Зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Запоріжжю
Унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла кількість поранених. На місці влучань працюють кілька бригад швидкої допомоги.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 18 січня.
Що відомо про постраждалих
За даними Федорова, внаслідок російського удару по Запоріжжю шестеро осіб постраждали.
"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що на місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.
Раніше ми писали, що вранці 18 січня російські війська вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі. Також армія РФ атакувала Київ.
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