Обстріл Запоріжжя 18 січня — кількість поранених зростає

Наслідки російського удару. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла кількість поранених. На місці влучань працюють кілька бригад швидкої допомоги.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 18 січня.

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Що відомо про постраждалих

За даними Федорова, внаслідок російського удару по Запоріжжю шестеро осіб постраждали.

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що на місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.

Медики надають пораненій жінці допомогу. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Раніше ми писали, що вранці 18 січня російські війська вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі. Також армія РФ атакувала Київ.