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Росія вдарила по промисловому об'єкту в Запоріжжі

18 січня 2025 07:20
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росіяни вдарили по Запоріжжю 18 січня — є поранені та руйнування
Рятувальники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська завдали по Запоріжжю ворожого удару по об'єкту інфраструктури. Повідомляється, що постраждали двоє людей. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки обстрілу для житлового будинку в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Відомо, що частково зруйнована адміністративна будівля на території одного з промислових об’єктів. Крім того, під час атаки пошкоджені житлові будинки та приватні автомобілі. Офіційна інформація щодо стану поранених та розмірів завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно російські війська поцілили дроном по цивільному автомобілю в Запоріжжі.

Також у поліції показали перші кадри з натільних камер після масштабного обстрілу Запоріжжя російськими військами 8 січня. 

ДСНС Запоріжжя Україна обстріли Росія

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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