Росіяни вдарили по Запоріжжю 18 січня — є поранені та руйнування

Рятувальники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС України

Російські війська завдали по Запоріжжю ворожого удару по об'єкту інфраструктури. Повідомляється, що постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Відомо, що частково зруйнована адміністративна будівля на території одного з промислових об’єктів. Крім того, під час атаки пошкоджені житлові будинки та приватні автомобілі. Офіційна інформація щодо стану поранених та розмірів завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно російські війська поцілили дроном по цивільному автомобілю в Запоріжжі.

Також у поліції показали перші кадри з натільних камер після масштабного обстрілу Запоріжжя російськими військами 8 січня.