Обстріл Приморського 11 січня — окупанти влучили дроном по авто з людьми

На Запоріжжі окупанти поцілили дроном по авто — є загибла
Російські окупанти вночі, 11 січня, атакували село Приморське Запорізької області. Вони влучили дроном по автомобілю, в якому їхали пʼятеро людей.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Удар дроном по авто
"Окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей", — розповів Федоров.
Внаслідок удару загинула 47-річна жінка. Крім того, чотирьох людей поранено. Йдеться про двох чоловіків 46 та 60 років і двох жінок 49 та 52 років. Наразі вони перебувають у лікарні.
Федоров зазначив, що один з чоловіків у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, 10 січня ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в Києві. На щастя, люди не постраждали.
Також 8 січня загарбники атакували Запоріжжя. У поліції показали перші кадри після удару керованими авіабомбами.
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