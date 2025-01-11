Обстріл Приморського 11 січня — окупанти влучили дроном по авто з людьми

Знищений автомобіль після обстрілу. Фото ілюстративне: Запорізька ОВА

Російські окупанти вночі, 11 січня, атакували село Приморське Запорізької області. Вони влучили дроном по автомобілю, в якому їхали пʼятеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Удар дроном по авто

"Окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей", — розповів Федоров.

Внаслідок удару загинула 47-річна жінка. Крім того, чотирьох людей поранено. Йдеться про двох чоловіків 46 та 60 років і двох жінок 49 та 52 років. Наразі вони перебувають у лікарні.

Федоров зазначив, що один з чоловіків у вкрай важкому стані.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 січня ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в Києві. На щастя, люди не постраждали.

Також 8 січня загарбники атакували Запоріжжя. У поліції показали перші кадри після удару керованими авіабомбами.