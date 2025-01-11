Обстрел Приморского 11 января — оккупанты попали дроном по авто с людьми

Уничтоженный автомобиль после обстрела. Фото иллюстративное: Запорожская ОВА

Российские оккупанты ночью, 11 января, атаковали село Приморское Запорожской области. Они попали дроном по автомобилю, в котором ехали пять человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Удар дроном по авто

"Оккупанты всю ночь атаковали Приморское, на утро попали по гражданской машине, в которой ехали пять человек", — рассказал Федоров.

В результате удара погибла 47-летняя женщина. Кроме того, четыре человека ранены. Речь идет о двух мужчинах 46 и 60 лет и двух женщинах 49 и 52 лет. Сейчас они находятся в больнице.

Федоров отметил, что один из мужчин в крайне тяжелом состоянии.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 10 января вражеский БпЛА попал в многоэтажку в Киеве. К счастью, люди не пострадали.

Также 8 января захватчики атаковали Запорожье. В полиции показали первые кадры после удара управляемыми авиабомбами.