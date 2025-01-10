Удар по Запоріжжю 8 січня — у поліції показали перші кадри

Перші кадри після удару по Запоріжжю 8 січня. Фото: скриншот з відео

Російська армія 8 січня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Під час обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 10 січня, та показав відео.

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Білошицький розповів, що після прибуття на місце удару, поліцейські одразу приступили до надання допомоги постраждалим.

Вони надавали домедичну допомогу травмованим та допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою.

Крім того, інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити людей та транспортували поранених до лікарень на службових автомобілях.

Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби.

Станом на сьогодні відомо, що через ворожі обстріли загинуло 13 людей, а ще 120 — отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.