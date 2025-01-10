Удар по Запоріжжю 8 січня — у поліції показали перші кадри

У поліції показали перші кадри після удару по Запоріжжю 8 січня
Російська армія 8 січня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Під час обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 10 січня, та показав відео.
Удар по Запоріжжю — перші хвилини після прильоту
Білошицький розповів, що після прибуття на місце удару, поліцейські одразу приступили до надання допомоги постраждалим.
Вони надавали домедичну допомогу травмованим та допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою.
Крім того, інспектори перекривали дорожній рух, щоб убезпечити людей та транспортували поранених до лікарень на службових автомобілях.
Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби.
Станом на сьогодні відомо, що через ворожі обстріли загинуло 13 людей, а ще 120 — отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.
Читайте Новини.LIVE!