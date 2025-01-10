Удар по Запорожью 8 января — в полиции показали первые кадры

В полиции показали первые кадры после удара по Запорожью 8 января
Российская армия 8 января ударила по Запорожью управляемыми авиабомбами. Во время обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в пятницу, 10 января, и показал видео.
Удар по Запорожью — первые минуты после прилета
Белошицкий рассказал, что по прибытию на место удара, полицейские сразу приступили к оказанию помощи пострадавшим.
Они оказывали домедицинскую помощь травмированным и помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой.
Кроме того, инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей и транспортировали раненых в больницы на служебных автомобилях.
Напомним, 8 января россияне атаковали Запорожье. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы.
По состоянию на сегодня известно, что из-за вражеских обстрелов погибло 13 человек, а еще 120 — получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья. Он заявил, что оккупанты нанесли сознательный удар по городу.
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