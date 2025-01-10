Удар по Запорожью 8 января — в полиции показали первые кадры

Первые кадры после удара по Запорожью 8 января. Фото: скриншот из видео

Российская армия 8 января ударила по Запорожью управляемыми авиабомбами. Во время обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в пятницу, 10 января, и показал видео.

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Белошицкий рассказал, что по прибытию на место удара, полицейские сразу приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Они оказывали домедицинскую помощь травмированным и помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой.

Кроме того, инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей и транспортировали раненых в больницы на служебных автомобилях.

Напомним, 8 января россияне атаковали Запорожье. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы.

По состоянию на сегодня известно, что из-за вражеских обстрелов погибло 13 человек, а еще 120 — получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья. Он заявил, что оккупанты нанесли сознательный удар по городу.