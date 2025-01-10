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В полиции показали первые кадры после удара по Запорожью 8 января

10 января 2025 10:27
Карина Приходько - Редактор
Удар по Запорожью 8 января — в полиции показали первые кадры
Первые кадры после удара по Запорожью 8 января. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Российская армия 8 января ударила по Запорожью управляемыми авиабомбами. Во время обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в пятницу, 10 января, и показал видео.

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Белошицкий рассказал, что по прибытию на место удара, полицейские сразу приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Они оказывали домедицинскую помощь травмированным и помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой.

Кроме того, инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей и транспортировали раненых в больницы на служебных автомобилях.

Напомним, 8 января россияне атаковали Запорожье. Оккупанты сбросили на город управляемые авиабомбы.

По состоянию на сегодня известно, что из-за вражеских обстрелов погибло 13 человек, а еще 120 — получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья. Он заявил, что оккупанты нанесли сознательный удар по городу.

полиция Запорожье обстрелы война в Украине авиабомба

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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