Обстрел Запорожья 18 января — спасатели достали тело мужчины

Спасатели разбирают завалы в Запорожье. Фото: ГСЧС

Спасатели 26 января обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины в Запорожье, который стал жертвой в результате российского обстрела 18 января. Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара завершились только сегодня.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Спасатели рассказали, что в результате ракетного удара 18 января по Запорожью погибли два человека, а еще 12 получили ранения.

Однако 26 января спасатели обнаружили и достали из-под завалов тело 27-летнего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжались почти десять дней.

Спасатели разбирают завалы в Запорожье. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы в Запорожье. Фото: ГСЧС

"К работам привлекали кинологические расчеты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС и Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес", — говорится в сообщении.

Также известно, что за девять суток поисково-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 178 спасателей и 40 единиц техники.

Напомним, утром 18 января российские войска ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. В ГСЧС рассказали о пострадавших и показали фото последствий.

После этого Владимир Зеленский отреагировал на удар и заявил, что все, кто помогает России, должны быть под давлением.