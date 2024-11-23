Ракета Орєшнік не така інноваційна, як про неї розповідає Путін, — ISW

Ракетний комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росЗМІ

Військово-політичне керівництво Росії на чолі з диктатором Володимиром Путіним активно вихваляють запуск балістичної ракети "Орєшнік" по Україні. Але ця інформаційна кампанія перебільшує можливості РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Орєшнік" не є інноваційною ракетою

У звіті аналітиків вказано, що 22 листопада Путін провів зустріч із керівниками Міністерства оборони, представниками оборонно-промислового комплексу та розробниками нової ракети. Президент Росії назвав запуск "Орєшніка" "успішною відповіддю" тим, хто намагається чинити тиск на Росію. Він наголосив, що ракета створена на основі новітніх технологій, не є вдосконаленням радянських розробок і вже готується до серійного виробництва.

Генерал-полковник Сергій Каракаєв, командувач Ракетних військ стратегічного призначення РФ, заявив, що "Орєшнік" може вражати цілі в будь-якій точці Європи і не має аналогів у світі.

Однак, за даними американських і українських джерел, "Орєшнік" не є принципово новою розробкою. Офіційні особи Пентагону стверджують, що це ракета середньої дальності, створена на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж". Представниця Пентагону Сабріна Сінгх також зазначила, що Росія раніше застосовувала ракети з більшими боєголовками.

Українська військова розвідка припускає, що "Орешнік" є кодовою назвою ракетного дослідно-конструкторського проєкту ракети "Кедр".

За словами генерал-лейтенанта Кирила Буданова, розробка "Кедра" почалася у 2018-2019 роках.

Інститут вивчення війни не може самостійно підтвердити ці дані, однак погоджується, що удар 21 листопада не свідчить про появу у Росії нових технологій.

"Росія сподівається, що розпалювання стурбованості з приводу запуску ракети "Орешнік" спонукатиме Захід відмовитися від підтримки України", — зазначають експерти ISW.

Нагадаємо, російські окупанти 21 листопада вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Новини.LIVE розповідали, що відомо про цю ракету.

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".

Тим часом, Україна скликала засідання Ради НАТО, на якому планується обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".