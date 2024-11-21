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Міжконтинентальна балістична ракета РФ — що про неї відомо

21 листопада 2024 14:07
Аркадій Пастула - Редактор
Міжконтинентальна балістична ракета — що відомо про зброю Росії, якою атакували Дніпро
Міжконтинентальна балістична ракета "Рубіж". Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у четвер, 21 листопада, вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету, яку окупанти почали використовувати проти України.

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Міжконтинентальна балістична ракета

Росія часто використовує балістичні ракети короткого та середнього радіуса дії в своїх атаках на Україну. Однак міжконтинентальні балістичні ракети є набагато потужнішими. Вони можуть нести ядерні боєголовки і здатні вражати цілі на значно більших відстанях.

Балістичні ракети функціонують за принципом виведення в атмосферу за допомогою ракетного двигуна, після чого вони рухаються до цілі по балістичній траєкторії.

Ракети "Іскандер"
"Іскандер". Фото: росЗМІ

Керування обмежене лише на початкових етапах польоту, що робить їх менш точними порівняно з крилатими ракетами. Однак їхня основна перевага полягає в надзвичайно високій швидкості, яка може досягати понад 3200 км/год.

Перехоплення балістичних ракет можливе лише за допомогою сучасних систем протиповітряної оборони.

Іншою важливою характеристикою таких ракет є їхня дальність — від близько 1000 км для ракет короткої та середньої дальності до понад 6000 км у випадку міжконтинентальних балістичних ракет.

Дальність балістичних ракет Росії
Дальність російських балістичних ракет. Фото: BrookingsInst

Зазвичай для атак Росія використовує балістичні ракети середньої та малої дальності, зокрема:

  • "Іскандер";
  • "Сармат";
  • "Луна-М";
  • "Точка-У";
  • "Булава 30".

Однак 21 листопада ворог застосував міжконтинентальну балістичну ракету.

У Повітряних силах ЗСУ не повідомили, яку саме ракету використали окупанти. Однак, за інформацією Defense Express, це була "Рубеж".

Чим небезпечна ракета "Рубеж"

Ракета С-26 "Рубеж" є міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності, розробленою для доставки ядерних боєголовок. Її розробка була підвищено секретною, оскільки вона порушувала умови Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Ракета "Рубеж"
Можливий вигляд РС-26 "Рубеж". Фото: соцмережі 

Процес створення ракети розпочався ще в 2006 році, але, за інформацією 2018 року, її виключили з програми озброєнь до 2027 року.

Проте, в липні цього року Кремль заявив про можливість відновлення виробництва ракет.

Російська ракета "Рубеж"
 Ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росЗМІ

Вважається, що ракета базується на конструкції двоступеневих ракет "Тополь-М". Розробку здійснив Московський інститут теплотехніки, а виробництво належить Воткінському заводу, який також відповідає за виготовлення балістичних ракет "Іскандер".

Вірогідні характеристики зброї:

  • дальність польоту орієнтовно 3000-5000 км, що дозволяє їй вражати цілі на значних відстанях;
  • ракета здатна нести ядерні боєголовки, що робить її стратегічним озброєнням для ядерного стримування.
  • ракета має двоступеневу конструкцію, що базується на елементах ракети "Тополь-М";
  • має значний потенціал для подальших удосконалень і адаптацій до нових умов ведення бойових дій.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні загарбники застосували нову ракету. За його словами, всі характеристики — міжконтинентальної балістичної. 

"Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон", — наголосив він.

Наслідки російського удару

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та пресслужба ДСНС опублікували фото наслідків удару. Через ворожі обстріли постраждало двоє людей: 57 річний чоловік, якому надали допомогу на місці, та 42-річна жінка, її госпіталізували. 

війна Дніпро обстріли окупанти ракети

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