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Межконтинентальная баллистическая ракета РФ — что о ней известно

21 ноября 2024 14:07
Аркадий Пастула - Редактор
Межконтинентальная баллистическая ракета — что известно об оружии России, которым атаковали Днепр
Межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в четверг, 21 ноября, впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о межконтинентальной баллистической ракете, которую оккупанты начали использовать против Украины.

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Межконтинентальная баллистическая ракета

Россия часто использует баллистические ракеты короткого и среднего радиуса действия в своих атаках на Украину. Однако межконтинентальные баллистические ракеты намного мощнее. Они могут нести ядерные боеголовки и способны поражать цели на значительно больших расстояниях.

Баллистические ракеты функционируют по принципу вывода в атмосферу с помощью ракетного двигателя, после чего они движутся к цели по баллистической траектории.

Ракеты "Искандер"
"Искандер". Фото: росСМИ

Управление ограничено только на начальных этапах полета, что делает их менее точными по сравнению с крылатыми ракетами. Однако их основное преимущество заключается в чрезвычайно высокой скорости, которая может достигать более 3200 км/ч.

Перехват баллистических ракет возможен только с помощью современных систем противовоздушной обороны.

Другой важной характеристикой таких ракет является их дальность — от около 1000 км для ракет короткой и средней дальности до более 6000 км в случае межконтинентальных баллистических ракет.

Дальность баллистических ракет России
Дальность русских баллистических ракет. Фото: BrookingsInst

Обычно для атак Россия использует баллистические ракеты средней и малой дальности, в частности:

  • "Искандер";
  • "Сармат";
  • "Луна-М";
  • "Точка-У";
  • "Булава 30".

Однако 21 ноября враг применил межконтинентальную баллистическую ракету.

В Воздушных силах ВСУ не сообщили, какую именно ракету использовали оккупанты. Однако, по информации Defense Express, это была "Рубеж".

Чем опасна ракета "Рубеж"

Ракета С-26 "Рубеж" является межконтинентальной баллистической ракетой средней дальности, разработанной для доставки ядерных боеголовок. Ее разработка была повышенно секретной, поскольку она нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Ракета "Рубеж"
Возможен вид РС-26 "Рубеж". Фото: соцсети

Процесс создания ракеты начался еще в 2006 году, но, по информации 2018 года, она была исключена из программы вооружений до 2027 года.

Однако в июле этого года Кремль заявил о возможности возобновления производства ракет.

Российская ракета "Рубеж"
Вероятный ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ

Считается, что ракета базируется на конструкции двухступенчатых ракет "Тополь-М". Разработку осуществил Московский институт теплотехники, а производство принадлежит Воткинскому заводу, который также отвечает за изготовление баллистических ракет "Искандер".

Вероятные характеристики оружия:

  • дальность полета ориентировочно 3000-5000 км, что позволяет ей поражать цели на значительных расстояниях;
  • ракета способна нести ядерные боеголовки, что делает ее стратегическим вооружением для ядерного сдерживания.
  • ракета имеет двухступенчатую конструкцию, базирующуюся на элементах ракеты "Тополь-М";
  • имеет значительный потенциал для дальнейших усовершенствований и адаптаций к новым условиям ведения боевых действий.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня захватчики применили новую ракету. По его словам, все характеристики — межконтинентальной баллистической.

"Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон", — подчеркнул он.

Последствия российского удара

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и пресс-служба ГСЧС опубликовали фото последствий удара. Из-за вражеских обстрелов пострадали два человека: 57 летний мужчина, которому оказали помощь на месте, и 42-летняя женщина, ее госпитализировали. 

война Днепр обстрелы оккупанты ракеты

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