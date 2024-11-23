Ракета Орешник не так инновационна, как о ней рассказывает Путин, — ISW

Ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ

Военно-политическое руководство России во главе с диктатором Владимиром Путиным активно восхваляют запуск баллистической ракеты "Орешник" по Украине. Но эта информационная кампания преувеличивает возможности РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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"Орешник" не является инновационной ракетой

В отчете аналитиков говорится, что 22 ноября Путин провел встречу с руководителями Министерства обороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками новой ракеты. Президент России назвал запуск "Орешника" "успешным ответом" тем, кто пытается оказать давление на Россию. Он подчеркнул, что ракета создана на основе новейших технологий, не является усовершенствованием советских разработок и уже готовится к серийному производству.

Генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ, заявил, что "Орешник" может поражать цели в любой точке Европы и не имеет аналогов в мире.

Однако, по данным американских и украинских источников, "Орешник" не является принципиально новой разработкой. Официальные лица Пентагона утверждают, что это ракета средней дальности, созданная на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж". Представительница Пентагона Сабрина Сингх также отметила, что Россия раньше применяла ракеты с большими боеголовками.

Украинская военная разведка предполагает, что "Орешник" — кодовое название опытно-конструкторского проекта ракеты "Кедр". По словам генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, разработка "Кедра" началась в 2018-2019 годах.

Институт изучения войны не может самостоятельно подтвердить эти данные, однако соглашается, что удар 21 ноября не свидетельствует о появлении новых технологий в России.

"Россия надеется, что разжигание обеспокоенности по поводу запуска ракеты "Орешник" будет побуждать Запад отказаться от поддержки Украины" , — отмечают эксперты ISW.

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе. Новини.LIVE рассказывали, что известно об этой ракете.

В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Также он добавил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые выберет самостоятельно".

Тем временем Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".