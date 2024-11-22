Міжконтинентальна балістична ракета Орешнік — у мережі опублікували відео польоту в бік України

Ракета залишила яскравий слід у небі. Фото: скріншот

У мережі поширюють відео на якому нібито зафіксовано політ міжконтинентальної балістичної ракети. Носій залишив яскравий слід у небі.

Відео публікують Telegram канали.

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На відео видно ракету, що залишає яскравий слід у небі. Ймовірно, це запуск із космодрому Байконур.

Офіційного підтвердження того, що це насправді є та сама міжконтинентальна балістична ракета "Орешнік — немає.

Запуск ракети. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 21 листопада вперше використали проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Новою зброєю вони вдарили по Дніпру, внаслідок чого зафіксовані руйнування в місті. Новини.LIVE розповідали, що відомо про цю ракету.

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".

Тим часом, Україна скликала засідання Ради НАТО, на якому планується обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".