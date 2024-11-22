Межконтинентальная баллистическая ракета Орешник – в сети опубликовали видео полета в сторону Украины

Ракета оставила яркий след в небе. Фото: скриншот

В сети распространяют видео, на котором якобы зафиксирован полет межконтинентальной баллистической ракеты. Носитель оставил яркий след в небе.

Видео публикуют Telegram каналы.

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На видео видна ракета, оставляющая яркий след в небе. По всей вероятности, это запуск с космодрома Байконур.

Официального подтверждения того, что это действительно та же межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" — нет.

Запуск ракеты. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе. Новини.LIVE рассказывали, что известно об этой ракете.

В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Также он добавил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые определит самостоятельно".

Тем временем Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".