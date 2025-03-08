Окупанти запускають більше дронів проти України — в ISW пояснили

Ударні безпілотники. Фото: Wikipedia

Російські окупанти з восени минулого року збільшили кількість запусків ударних безпілотників типу Shahed та дронів-приманок проти України. Ймовірно, метою загарбників є адаптація до успішних українських інновацій в галузі радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики відзначають, що окупанти збільшили випуск планерів для безпілотників Shahed, продовжуючи залежати від іранського або китайського імпорту інших компонентів для дронів наприкінці 2024 року.

"Росія, ймовірно, використала збільшення виробництва безпілотників Shahed для збільшення загальної кількості безпілотників, запущених у кожному ударному пакеті. У січні 2025 року російські війська запускали в середньому 83 безпілотники на ударну групу, в лютому 2024 року — 139 безпілотника на ударну групу, а в період з 1 по 7 березня — в середньому 128 безпілотника на ударну групу", — йдеться у звіті.

Загарбники лише час від часу застосовували ракети в серіях ударів у січні, лютому та березні 2025 року.

Водночас окупанти збільшили загальну кількість балістичних ракет "Іскандер-М/КН-23" і крилатих ракет Х-101/Х-55 в атаках 6-7 березня. Аналітики вважають, що ворог хотів завдати максимальної шкоди обраним цілям в Україні, використовуючи при цьому також велику кількість безпілотників для виявлення ППО та мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, загарбники 7 березня запустили проти України 261 ціль. Йдеться про ракети та безпілотники.

Згодом на обстріл відреагував Президент Володимир Зеленський. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Полтавщина, Чернігівщина та Тернопільщина.